2020/07/11 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستطلق يوم غد الاحد رواتب موظفيها لشهر حزيران الماضي عن طريق بطاقات (الماستر كارد)، والاسبوع الجاري منح الرواد والرياضيين الإبطال لشهر ايار الماضي بعد تأمين المبالغ المالية.وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانوية والمالية شاكر محمد في بيان تلقته /المعلومة/ ان “الدائرة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تطلق غدا الاحد رواتب موظفيها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تطلق غدا الاحد رواتب موظفيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).