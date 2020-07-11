صورة: مواقع التواصل الاجتماعي “تضج” بخبر إصابة قيادي شهير في الحشد

2020/07/11 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، انباء اصابة القيادي الشهير في كتائب الامام علي التابعة للحشد الشعبي، والمعروف بابو عزرائيل.ونقل الصحفي الايراني محمد مجيد، صورة لابو عزرائيل وهو يتنفس من جهاز الاوكسجين، مؤكدا ان وسائل اعلام ايرانية اكدت الخبر.صورة لابو عزرائيل نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية عن حالته الصحية المتدهورة بسبب […]

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