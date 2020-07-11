الموقف الوبائي اليومي لكورونا: 2734 إصابة،، وفاة 95 مصاباً،، شفاء 1699 شخص

2020/07/11 | 15:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، الموقف الوبائي الخاص برصد حالات الاصابة والوفاة بوباء كورونا في البلاد.وذكر بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، “تم فحص ( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( […]

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