وزارة الصحة تسجل 2734 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1699حالة

2020/07/11 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1699حالة.

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