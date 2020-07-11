محافظ ديالى يستقبل رئيس الوزراء ويناقشان ملفات مهمة

2020/07/11 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى استقبل محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت ، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي في ديوان المحافظة.وأكد التميمي أنه ناقش مع رئيس الوزراء ملفات مهمة أبرزها مايخص الوضع الامني في مناطق المحافظة وتفاصيل العملية العسكرية التي انطلقت اليوم لتعقب بقايا الخلايا الارهابية، كذلك بحث ملف جائحة كورونا و سبل الحفاظ على حياة الموطنين وبذل كافة الجهود لإبقاء الاوضاع تحت السيطرة.وتابع التميمي، أنه"تمت مناقشة ملف المشاريع المتلكئة وخاصة مشاريع مجاري بعقوبة والخالص، كذلك بحث مشاكل الكهرباء وايجاد الحلول اللازمة لها، فضلا عن مشروع المستشفى الاسترالي".وفي الختام قدم محافظ ديالى شكره الى رئيس الوزراء لزيارته المحافظة، فيما بين ان المحافظة بحاجة الى اهتمام بالغ من قبل الحكومة المركزية لإنعاش واقعها الخدمي والأمني والاقتصادي كونها من المحافظات المهمة.

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