التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

2020/07/11 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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