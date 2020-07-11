"لا تحزّب ولا تمييز".. مسرور بارزاني يكشف من السليمانية أهدافاً في خضم الأزمات

2020/07/11 | 15:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني يضع الحجر الأساس لمشروع الطريق السريع في السليمانية

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