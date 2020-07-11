مقتل وإصابة 5 منتسبين بالحشد بعد استهداف دوريتهم بعبوة ناسفة في ديالى

2020/07/11 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في ديالى، السبت (11 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 عناصر في الحشد الشعبي ضمن عمليات أبطال العراق الرابعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "3 عناصر من الحشد قُتلوا وأصيب 2 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في بادية (قره تبه) شمال شرق بعقوبة ضمن عمليات أبطال العراق التي انطلقت صباح اليوم".

وأضاف، أن "أحد المصابين بحالة حرجة، حيث تم نقل القتلى إلى دائرة الطب العدلي، والجرحى إلى مراكز طبية لتلقي العلاج".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات الحشد الشعبي، العثور على مضافة لداعش تحوي مواد كيمياوية شمال المقدادية بمحافظة ديالى.وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي عثرت على مضافة لداعش تحوي مواد كيمياوية شمال المقدادية".قبل ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات أبطال العراق، لملاحقة عناصر تنظيم داعش، في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر اليوم السبت عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة".وأضاف البيان، أن "العمليات في هذه المرحلة تستهدف مساحة واسعة تقدر 17685كم2 وتشترك فيها قوات مِن ( قيادة القوات البرية، وقيادة عمليات ديالى، وقيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة عمليات سامراء، وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وقوات الرد السريع، وقوات الحشد الشعبي ، ولواءين مِن القوات الخاصة، واللواء الثامن قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب / قيادة العمليات الخاصة الثانية، وفوج مكافحة الارهاب مِن السليمانية، وقيادة شرطة محافظة ديالى)".وأشار إلى أن "العملية يسندها طيران الجيش، والقوة الجوية، وطيران التحالف الدولي"، لافتاً إلى أن "هذه العمليات تميزت باتجاه اهداف مهمة ونوعية مع عمليات خاصة".

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