وزارة الصحة تسجل 95 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/11 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، تسجيل 95 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (10377) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (671478)".

وأضافت، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم ( 2734) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 397، بغداد / الكرخ 423، مدينة الطب 168، النجف الأشرف 180، السليمانية 131، أربيل 70، دهوك 10 ، كربلاء 121، كركوك 138، ديالى 67، واسط 139، البصرة 121، ميسان 88، بابل 195، الديوانية 60، ذي قار 236، الأنبار 6، المثنى 14، نينوى 22، صلاح الدين 148".

وبينت أن "حالات الشفاء بلغت 1699 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 308، بغداد الكرخ 233، مدينة الطب 6، النجف 84 ، السليمانية 13، أربيل 124، دهوك 2، كربلاء 96، كركوك 26، ديالى 94، واسط 20، البصرة 127، ميسان 161، بابل 35، الديوانية 132،ذي قار 130، الأنبار 41، المثنى 53 ، نينوى 14، اما الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي : بغداد الرصافة 19، بغداد الكرخ 6، مدينة الطب 7، النجف 1،السليمانية 9، اربيل 2 ، كربلاء 2، كركوك 7 ، ديالى 1 ، واسط 2، البصرة 11، ميسان 8، بابل 3، الديوانية 3 ، ذي قار 9 ، الأنبار 2 ، المثنى 2 ،صلاح الدين 1".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم يكون مجموع الأصابات: 75194، مجموع حالات الشفاء : 43079، الراقدين الكلي: 29060، الراقدين في العناية المركزة: 400، مجموع الوفيات: 3055".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في النجف، السبت (11 تموز 2020)، بأن المحافظة سجلت 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 180 شخصاً بفيروس كورونا الم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، السبت (11 تموز 2020)، بتسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 200 اصابة جديدة ب

بغداد اليوم- ذي قار

قدم خمسة من كبار أطباء الناصرية، اليوم السبت (11 تموز 2020)، استقالات جماعية من خلية أزمة ذي قار.

وقال مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خمسة من كبار أطباء الناصرية قدموا استقالتهم من خلية الازمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة الصحة تسجل 95 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة الصحة تسجل 95 حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).