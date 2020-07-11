نائب يدعو لاجتماع طارئ بشأن الكهرباء ويحذر من حالة الاستياء بعد انخفاض ساعات التجهيز

2020/07/11 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

انتقد النائب عن محافظة ديالى، عبد الخالق العزاوي، السبت (11 تموز 2020)، تردي واقع الكهرباء في العراق، فيما دعا إلى وضع خطة طارئة لحل الأزمة.

وقال العزاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "وضع منظومة الكهرباء في العراق يحتاج الى خطة طوارئ عاجلة تسهم في ايجاد حلول لانقطاع الكهرباء والذي كان اقسى من العام الماضي بكثيرط.

وأضاف، أن "ديالى على سبيل المثال تتكبد يوميا ملايين الدنانير بسبب تسبب الكهرباء المستوردة من ايران والتي تتسبب في اعطال الاجهزة الكهربائية بسبب ضعف الفولتية وتذبذبها بشكل بدأ يشكل خطراً على حياة الناس".

واضاف العزاوي،ان "وضع الكهرباء صعب جدا والمواطنين تملكهم غضب حقيقي، ويجب ان تكون هناك خطط تخفف من أزمة الكهرباء".

ودعا العزاوي "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الكهرباء، واستنفار الوزارة في معالجة الخلل الموجود في التوزيع واعطاء المحافظات العدالة في ساعات التجهيز".

وشهدت محافظتا البصرة وميسان، اليوم السبت، إطفاءً تاماً لمنظومة الكهرباء، للشبكة الوطنية.

وأدى الانطفاء انفصال خطي (الرميلة - سوق الشيوخ ) رقم (1) و(2) ونجم عن ذلك أنقطاع التيار الكهربائي عن 80% من مناطق مركز قضاء سوق الشيوخ وناحية العكيكة بالكامل وزيادة في ساعات القطع المبرمج بباقي مناطق المحافظة لانخفاض الحصة المقرّرة.

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