تطوير فيلتر للهواء يقتل فيروس كورونا على الفور

2020/07/11 | 16:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تمكن باحثون من تصميم فيلتر هواء يستطيع أن يحتجز فيروس كورونا “COVID-19″، مما يؤدي إلى قتله على الفور.

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