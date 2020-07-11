موقف كاتانيتش من اللاعبين المحترفين

2020/07/11 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف المدير الإداري للمنتخب الوطني للكرة القدم باسل كوركيس، موقف مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش، من اللاعبين المحترفين.وقال كوركيس لـ /المعلومة/ إن “مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، لم يضع أي خطوط حمراء على اللاعبين المحترفين في الدول الأوروبية”.وأوضح ان “كاتانيتش يراقب اللاعبين عن كثب تمهيداً لاستدعائهم مجدداً لصفوف المنتخب الوطني”، مشيراً على […]

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