تفاصيل العرض العراقي لإنقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية

2020/07/11 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة كشفت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، اليوم السبت، عن العرض العراقي المقدم للبنان، وذلك بعد أيام من زيارة الوفد الوزاري الذي قدم من العراق للتباحث في شؤون تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطويرها.وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية لبنانية أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد ترجمة للخطوات التي تمّ التفاهم عليها مع الوفد الوزاري العراقي، ومن شأن ذلك ان يمدّ الاقتصاد اللبناني بجرعة انتعاش، تساهم الى حد كبير في وضع الازمة التي يعانيها على سكة الخروج منها".وأشارت المصادر أن "التوافق على جهود بين البلدين يتطلب قرارا من الولايات المتحدة لاستثناء البلدين من مندرجات "قانون قيصر" ضد سوريا، حيث قدمت بغداد عرضا مهما للبنان، وهو أن يصار إلى بيع لبنان النفط العراقي بـ50% من السعر العالمي، مع تسهيلات ملحوظة، ومنها على وجه التحديد تأجيل الدفع الى آجال طويلة".وفي السياق نفسه، لفتت مصادر مقربة من رئيس المجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه يعول على خطوات سريعة من العراق تجاه لبنان، من شأنها أن تضع الأزمة على خط الانفراج.

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