تشكيلة ليفربول في مباراة اليوم ضد بيرنلي

2020/07/11 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن يورجن كلوب، تشكيلة ليفربول لمواجهة فريق بيرنلي في إطار لقاءات الجولة 35 من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019-2020 والذي حسمه الريدز منذ 4 جولات.وشهدت تشكيلة الريدز بعض التغييرات عن اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الماضية ضد برايتون ألبيون حيث يأمل المدرب الألماني في منح الفرصة لبعض اللاعبين الإحتياطيين والشباب بعد حسم أمر اللقب.ويبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية في هذا اللقاء نظرًا لمنافسته القوية على لقب الهداف حيث يمتلك اللاعب 19 هدفًا فيما يتصدر جيمي فاردي جدول ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفًا.ويدخل الريدز بالثلاثية الهجومية القوية المكونة من محمد صلاح وفيرمينو ومانيه، فيما يغيب النجم أليكسندر أرنولد للراحة.وإليكم التشكيل الرسمي للريدز، في حراسة المرمى: أليسون بيكرخط الدفاع: ويليامز – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسونخط الوسط: فابينيو – جونز – فينالدومخط الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو

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