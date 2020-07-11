الانبار..تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/07/11 | 16:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر صحي، السبت، بتسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الانبار .وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “بعض مناطق الانبار، سجلت 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا ملامسين لحالات مؤكدة سابقا “.وأضاف، أن “قضاء الفلوجة سجل 3 اصابات جديدة واصابتين في قضاء هيت واصابة واحدة في قضاء الخالدية”.وأشار الى أن “دائرة […]

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