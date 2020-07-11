وفاة ثالث صحفي بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

2020/07/11 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية قضاء "سيد صادق" يوم السبت عن وفاة الصحفي بهاء الدين حسن متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وحسن عضو نقابة صحفيي كوردستان فرع محافظة حلبجة في بداية العقد الخامس من العمر وبعد ادخاله الى المستشفى وتلقيه الدعم من جهاز التنفس الصناعي توفي ليلة امس بعد تدهور حالته الصحية، بحسب بيان صادر عن القائممقامية اليوم.

وأفادت نقابة صحفيي كوردستان، الجمعة، بوفاة صحفي جراء إصابته بفيروس كورونا وهو ثاني عضو في النقابة ينال منه الفيروس.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الصحفي عدنان سبينيا برخو توفي اليوم في أحد مستشفيات الموصل جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن برخو عضو في نقابة صحفيي كوردستان، معبرة عن أسفها لفقدان ثاني عضو في النقابة لحياته جراء كورونا منذ ظهور الجائحة.

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