“المعلومة” تنشر التشكيل المتوقع لبرشلونة امام بلد الوليد

2020/07/11 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يستقبل فريق بلد الوليد نظيره برشلونة، اليوم السبت في منافسات الدوري الإسباني.وتأتي مواجهة البلوجرنا وبلد الوليد، ضمن مباريات الجولة 36 لليجا.ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 76 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.وبلد الوليد يتواجد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 39 نقطة.وفيما يلي التشكيل […]

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