اللوبي الصهيوني يتصادم مع الديمقراطيين بشأن خطة نتنياهو لضم الاراضي الفلسطينية

2020/07/11 | 16:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… يقوم اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة ممثلا بمنظمة لجنة الشؤون الاسرائيلية الامريكية ببذل جهود من اجل تشريع يقوده السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن الذي من شأنه أن يمنع المساعدات الأمريكية من المساهمة في قيام الكيان الصهيوني بعملية ضم للأراضي الفلسطينية.ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتر في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “و مع […]

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