العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا وشفاء 1699 مصاباً

2020/07/11 | 16:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، السبت، عن تسجيل 2734 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل 1699 حالة للشفاء....

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