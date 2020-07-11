2020/07/11 | 16:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عراق ما بعد داعش الحرب الشيعية – الشيعية صراع الجناح المدني والجناح الالحادي بقلم : رنا عبد الحليم صميدع الزيادي عراق ما بعد داعش والحرب الشيعية _ الشيعية هو عراق مدني بلا اسلام سياسي هو عراق الدولة المدنية التي تؤمن بفصل الدين عن السياسة تحت شعار الدين لله والوطن للجميع فالدولة المدنية تحترم الانسان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق ما بعد داعش و الاسلام السياسي ..صراع الجناحين المدني و الإلحادي- رنا عبدالحليم صميدع الزيادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراق ما بعد داعش و الاسلام السياسي ..صراع الجناحين المدني و الإلحادي- رنا عبدالحليم صميدع الزيادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراق ما بعد داعش و الاسلام السياسي ..صراع الجناحين المدني و الإلحادي- رنا عبدالحليم صميدع الزيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).