وزارة التجارة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

2020/07/11 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم التسويقي الحالي.

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