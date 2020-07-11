تحذيرات من كارثة جديدة “تهدد” كوكب الأرض

2020/07/11 | 16:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العلماء، من أنه خلال الخمس سنوات القادمة، قد يقترب مؤشر الاحتباس الحراري من المؤشر الذي كان قبل 3.3 مليون سنة.ووفقا للعلماء، في حال ظل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كما هو الآن، فقد يتجاوز مقداره في المتوسط خلال خمس سنوات مؤشرات عصر البليوسين (فترة جيولوجية من المقياس الزمني الجيولوجي تمتد …

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