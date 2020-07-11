2020/07/11 | 16:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الأمني يعلن حصيلة اليوم الأول من عملية (ابطال العراق) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 16:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني يعلن حصيلة اليوم الأول من عملية (ابطال العراق)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني يعلن حصيلة اليوم الأول من عملية (ابطال العراق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).