العراق يسجل 2734 اصابة جديدة بكورونا

2020/07/11 | 16:29 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اعداد اصابات كورونا بشكل كبير في العراق خلال الشهرين الاخيرين

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