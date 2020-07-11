نائب: مسك قوات النخبة منفذي مندلي والمنذرية خطوة في الاتجاه الصحيح

2020/07/11 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، اليوم السبت، قرار تخصيص قوات من النخبة لمسك منفذي مندلي والمنذرية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكداً على أهمية الإسراع باتخاذ قرارات شجاعة لدعم الاقتصاد وإيقاف سرقة المال العام.وقال المعموري في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تعتبر المنافذ الحدودية من العوامل المهمة التي أدت …

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