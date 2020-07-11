الحشد الشعبي وانجازاته في عملية ابطال العراق العسكرية

2020/07/11 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، تطيهر خمس قرى شمال حاوي العظيم في محافظة ديالى العراقية بعد ساعات من اعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية، المرحلة الرابعة من عم...

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