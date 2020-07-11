عبد القادر طارق يوقع كشوفات نادي الطلبة

2020/07/11 | 17:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي تعاقدها مع اللاعب عبد القادر طارق لتمثيل الفريق للموسم الكروي المقبل.

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