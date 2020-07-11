عزل نادٍ أوروبي بالكامل بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوفه

2020/07/11 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن فريق بارما الإيطالي لكرة القدم يوم السبت أن الفريق دخل العزل بعدما جاءت نتيجة أحد منسوبيه إيجابية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.وذكر بارما في بيان: أظهر الفحص الأخير حالة إيجابية لشخص ليس من اللاعبين.والحالة لم تظهر عليها أعراض وتم عزلها وفقا لقواعد اتحاد الكرة ووزارة الصحة.وسيبقى الفريق في المركز […]

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