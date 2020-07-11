صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/07/11 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

#اعلام_صحة_الرصافة

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 397 اصابة جديدة بفير...





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