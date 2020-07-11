نائب عن ديالى يعلق على قرار الكاظمي الخاص بنشر قوات النخبة في المنافذ الحدودية

2020/07/11 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالىعلق عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، السبت (11 تموز 2020)، على قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاص بنشر قوات خاصة في المنافذ الحدوية مع ايران، فيما وصفه بانه بداية لتجفيف منابع القوى المتنفذة في ديالى.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "ديالى لديها معبرين مع ايران هما (مندلي- المنذرية) وكليهما يعانيان من جملة من الاشكاليات ابرزها ضغوط الجماعات والقوى المتنفذة ومحاولات الهمينة عليهما وهناك الكثير من المشاهدات والاحداث السلبية التي سجلت في الماضي القريب".

واضاف، ان "وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى معبر مندلي واعلانه نشر قوات امنية حازمة من قوات النخبة لمسكها ومواجهة اية محاولات للهمينة هي بداية تجفيف منبع القوى المتنفذة في ديالى وقرار نترقبه منذ سنوات"، مؤكدا ان "المعابر هي ثروة للشعب ويجب ان تذهب ايراداتها لخزينة الدولة وليس لقوى متنفذة تحاول فرض ارادتها بشكل مخالف للقانون".

واشار العزاوي الى ان "الحزم في القرار الامني مطلوب في المعابر من اجل درء المخاطر والسعي الى ان يكون المعبر اداة للتبادل التجاري والمنفعة الاقتصادية وتوفير فرص عمل للعاطلين".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي قد تفقد اليوم السبت (11 تموز 2020)، منفذ المنذرية الحدودي في ديالى مع إيران، تزامنا مع وصول قوات عسكرية لتفتيش المنفذ في إطار عملية فرض السيطرة الأمنية عليه لمنع حالات الفساد والتهريب.

وخوّل الكاظمي خلال زيارته، القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية، مؤكدا أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية".

وبين الكاظمي: "طالبت رئيس المنافذ بإعداد خطة لإعادة تأهيل جميع المنافذ".

ونقل بيان آخر صادر عن إعلام هيأة المنافذ الحدودية، عن الكاظمي قوله، إن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

وأكمل، ان "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا وجود لكم، واعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب".

وقال: "منحنا صلاحيات الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، السبت (11 تموز 2020، أن الحدود مع سوريا ما زالت تشكل خطرا على امن العراق.

وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحدود العراقية – السورية

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، في ديالى، السبت (11 تموز 2020)، بمقتل وإصابة 5 عناصر في الحشد الشعبي ضمن عمليات أبطال العراق الرابعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "3 عناصر من الحشد قُتلوا وأصيب 2 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسف

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلي الإعلام الأمني، السبت (11 تموز 2020)، نتائج المرحلة الرابعة من عمليات ’’أبطال العراق’’ منذ انطلاقها حتى الآن.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد السوم)، إنه "بعد أن انطلقت صباح اليوم، عمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب عن ديالى يعلق على قرار الكاظمي الخاص بنشر قوات النخبة في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب عن ديالى يعلق على قرار الكاظمي الخاص بنشر قوات النخبة في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).