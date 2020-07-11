كرة الزوراء تجدد التعاقد مع ستة لاعبين شباب

2020/07/11 | 17:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

كشفت الهيأة الادارية لنادي الزوراء اليوم السبت،( 11 تموز 2020)، عن تجديد تعاقدها مع ستة لاعبين شباب في فريق الكرة للموسم الجديد 2020- 2021.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" الادارة جددت التعاقد رسميا مع ستة لاعبين شباب لتمثيل الفريق الكروي في الموسم الجديد".

واضافت، أن:" الادارة جددت التعاقد لموسم آخر مع اللاعبين محمد عبد الكريم، ومنتظر محمد، وعلاء رعد، واحمد حسن، ومحمد بشير، وحسيني عبد الرزاق".

ويستعد الزوراء بقيادة المدرب باسم قاسم للموسم الكروي الجديد.

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