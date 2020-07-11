الولايات المتحدة تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

2020/07/11 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لليوم الثاني على التوالي، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.وأفادت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة بأن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الجمعة 66627 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، مقابل 63247 […]

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