سوريا.. انفجار يهز مناطق سيطرة فصائل تركيا

2020/07/11 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصيب 4 مدنيين بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من أنقرة.وأفادت مصادر محلية لوكالة “سانا” بأن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب، حيث تنتشر تلك المجموعات في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابة […]

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