الزوراء يجدد عقود ستة لاعبين لموسم اخر

2020/07/11 | 17:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي الزوراء الرياضي، تجديد عقود ستة لاعبين لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “نادي الزوراء جدد تعاقده مع اللاعبين محمد عبد الكريم ومنتظر محمد وعلاء رعد لموسم اخر”.وأضاف ان “النادي جدد ايضاً عقده مع اللاعبين احمد حسن ومحمد بشير وحسيني عبد الرزاق للموسم المقبل”.[…]

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