معدل التعافي من فيروس كورونا يرتفع الى 184 حالة

2020/07/11 | 17:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة في محافظة دهوك يوم السبت عن اكتساب 9 مصابين بالفيروس للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان تسعة مصابين قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.

وبهذا يرتفع عدد المتعافين من الفيروس في دهوك الى 184 حالة 270 اصابة.

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