"مترو" ينتقد "منع" صحفيين من تغطية حدث حضره بارزاني وطالباني

2020/07/11 | 17:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد مركز مترو للدفاع عن الحريات الصحفية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، "منع" صحفيين من في محافظة السليمانية من تغطية حدث رسمي حضره رئيس حكومة الاقليم ونائبه.

وجاء في بيان للمركز ورد لشفق نيوز، ان "الغالبية العظمى من مراسلي السليمانية منعوا من تغطية مراسم وضع الحجر الاساس لمشروع الشارع 100 متري في السليمانية التي جرت بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قباد طالباني".

واعرب المركز عن اعتقاده بان "المشروع الذي ينفذ من اجل السليمانية ويحرم مراسلي المحافظة من تغطية مراسم وضع الحجر الاساس له يعد اقصى درجات الاستخفاف بالحريات الصحفية".

واضاف البيان ان "رئيس الحكومة ونائبه ومحافظ السليمانية والوزراء يعلمون ان هؤلاء المراسلين لهم حق الحضور في نشاط مثل وضع حجر الاساس لمشروع خدمة عامة"، مشددا على ان "جميع المشاركين مسؤولون عن هذا الخرق لا ان يتم تحميله لبروتوكول مجلس الوزراء فقط".

واعرب البيان عن مساندة المركز لجميع المراسلين في طلب المشاركة في تلك المراسم، وتعلن رفضها لاي منع او تمييز بحق الاعلاميين، معربا عن اعتقاده بان منع الصحفيين من حضور مناسبة عامة يحضرها رئيس الحكومة ونائبه يعد بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لجميع المؤسسات لتقوم بخرق قانون الصحافة.

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