2020/07/11 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد ♦️التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة اليوم وعددها 397: 134 حالة خلال الرصد الوبائي• البلديات الاول 18 حالة• بغداد الجديدة 22 حالة• البلديات الثاني 15 حالة• الشعب 5 حالات• مدينة الصدر 28 حالة• النهروان 12 حالة الرصد المناطقي 34 حالة بواقع 2 حالة في كل من الكفاءات والعبيدي وحي اكد وحي الرحمة والشماعية والبتول والسياحي و6 حالات في حي السفير و14 في حي العماري 263 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 159 حالة ضمن محلات 555, 556, 534, 530, 557, 542, 529, 516, 551, 527, 541, 530, 521, 518, 539, 561, 564, 547, 519, 511, 571, 540, 544, 513, قطاعات 15, 61, 78, 47, 43, 44, 10, 7, 55, 23, 1, الجوادر• المعامل حالة واحدة الباوية• الكفاح حالة واحدة محلة 127• الكسرة 3حالات محلة 302• حي حطين حالة واحدة• شارع المغرب 3 حالات محلة 302و306• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 706• الكرخ الكاظمية حالة واحدة• الشعب 17 حالة محلات 343, 327, 341, حي اور, 357, الديوان, حي التجار, حي سومر• الحسينية 5 حالات محلات 219, 216, 217• السريدات حالة واحدة• حي الرحمة حالة واحدة محلة 775• الامين 15 حالة محلات 737, 731, 720,• الكرخ السيدية حالتان• الكرخ الكرامة حالتان• الزعفرانية 14 حالة محلات 957, 958, 961, 979, الزراعي• الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 836• الاعظمية 4 حالات محلة 314و310• ساحة الاندلس حالة واحدة• زيونة حالة واحدة• ام الكبر والغزلان حالتان• سبع قصور حالتان الزراعي• جسر ديالى حالة واحدة محلة 103• الراشدية حالتان• الرشاد حالة واحدة• الحميدية حالة واحدة• معسكر الرشيد حالة واحدة• البلديات 14 حالة محلات 748, 732, 746, 745, 742, 727, 738, الزراعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة وعددها 397) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الرصافة وعددها 397) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).