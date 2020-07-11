2020/07/11 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كتشف علماء آثار هيكلا عظميا من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، ويعتقدون أنه ربما كان ضحية جريمة قتل.وعثر على الهيكل العظمي، وهو لرجل ويرجع تاريخه لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض، في مزرعة ويلويك بالقرب من ويندوفر في مقاطعة باكينغهامشير في انجلترا.ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال حفر لانشاء سكة حديد في اوروبا تقود لاكتشاف “مريب” عمره الاف السنين..لمن يعود الهيكل العظمي المكتشف؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال حفر لانشاء سكة حديد في اوروبا تقود لاكتشاف “مريب” عمره الاف السنين..لمن يعود الهيكل العظمي المكتشف؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).