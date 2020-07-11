وزارة عراقية تبشر موظفيها: غدًا تطلق رواتبكم

2020/07/11 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنها ستطلق يوم غد الاحد رواتب موظفيها لشهر حزيران الماضي عن طريق بطاقات (الماستر كارد)، والاسبوع الجاري منح الرواد والرياضيين الإبطال لشهر ايار الماضي بعد تأمين المبالغ المالية.وقال مدير عام الدائرة الإدارية والقانوية والمالية شاكر محمد في بيان ان “الدائرة أنجزت جميع الأمور المتعلقة بتدقيق السجلات […]

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