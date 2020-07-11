لأول مرة منذ 3 ملايين سنة.. العلماء يحذرون من كارثة جديدة لكوكب الأرض

2020/07/11 | 17:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.أعلن العلماء أنه خلال الخمس سنوات القادمة، قد يقترب مؤشر الاحتباس الحراري من المؤشر الذي كان قبل 3.3 مليون سنة.ووفقا للعلماء، في حال ظل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كما هو الآن، فقد يتجاوز مقداره في المتوسط خلال خمس سنوات مؤشرات عصر البليوسين (فترة جيولوجية من المقياس الزمني الجيولوجي […]

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