2020/07/11 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنّ قضية النازحين من الملفات المهمة العالقة أمام حكومة الكاظمي والتي تتطلب جهود استثانئية بسقوف زمنية باعتبار ان المخيمات ذات عمر محدود وبقاء هذه العرائل دون خدمات يزيد في الانتهاكات خصوصاً في ظل أزمة كورونا في العراق والإجراءات الصحية غير متوفرة في المخيمات لذلك يجب أن يكون هناك جهود حقيقة لانهاء هذا الملف.وذكر البياتي، أن هنالك جهود من قبل المفوضية لانهاء ملف النازحية وإعادتهم إلى مناطق سكناهم، من أهم المشاكل التي تقف أمام عودة النازحين هي عدم توفر سكن بسبب استخدام تنظيم ” داعش” خلال العمليات العسكرية وفقدان مصادر رزقهم في هذه المناطق، بالاضافة إلى وجود مشاكل اجتماعية حيث بعظهم لديهم أفراد كانوا ينتمون للتنظيم .وأضاف، أنه لحلحة هذا الملف يحتاج إلى خطة ستراتيجية تديرها جهات متنفذه في الدولة وبالتعاون مع جهات دولية، مؤكداً أنّ هنالك أكثر من مليون نازح موجود حالية بالمخيمات وبواقع 48 مخيم في كل العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: لا جهود حقيقية لإنهاء ملف النازحين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان: لا جهود حقيقية لإنهاء ملف النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).