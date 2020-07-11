صبري تطالب مجلس النواب دعم قرار الحكومة بالتجديد لشركات الاتصال

2020/07/11 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري ان علينا كنواب ان ندعم قرار الحكومة بالتجديد لشركات الاتصال من منطلق المسوولية الوطنية.وقالت في بيان ان : دول العالم اليوم جميعا قد انتقلت من G3 الى G4 بل وحتى G5 ،ولابد من تعزيز مكانة العراق في الترتيب العالمي لمؤشر تنمية تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ولا يليق بالعراق ان يبقى متذيلا في نهاية ترتيب العالم لعدم إطلاقة التكنلوجيا المتطورة G4 , G5 .واضافت صبري ان هذا القرار سيدعم نسبة التغطية في استخدام الهاتف النقال الى مايقارب ٩٥٪؜ من مجمل سكان العراق وخاصة في هذا الوضع الصحي والتعليمي الراهن الذي بحاجة الى التكنوجيا بكل منزل ، و باسعار واطئة الكلفة وخدمة عالية .واوضحت ان : هذا القرار قد يساعد التكنولوجيا المتطورة في المستشفيات والموؤسسات الصحية وفي متابعة حالات مرضى كوفيد ١٩ على طريقة الاون لاين للحالات الخفيفة والمعتدلة دون الأعباء على المؤسسات الصحية ، وللوصول الى المعلومات والتي في جميع دول العالم هي من ابسط حقوق المواطن .واشارت صبري الى النواحي الايجابية بهذا التجديد في زيادة فرص العمل للشباب في القطاع الخاص في مجال الاتصالات .وشددت انه الضروري دعم جهود القطاع الخاص والاستثمار والموازنة بين دعم الاستثمار و وتحقيق الايرادات لدعم خزينة الدولة العامة و بين رؤية الحكومة والهدف العام في تقليل العبء على المواطن وتوفير الخدمات التنكولوجيا بأسعار معقولة و استثمار موارد الدولة وتحقيق الايرادات من نجاح هذا القطاع و المستمر والمرتبط بنجاح تلك الشركات الوطنية منها. وتابعت انه قد يكون لضمان نجاحها ارتأت الحكومة تنظيم توقيتات لدفع الالتزامات المالية من قبل تلك الشركات .

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