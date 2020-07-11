العثمانيون وخطايا التاريخ في آيا صوفيا - سامح عسكر

2020/07/11 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في القرن 6 م بنيت كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول التي كانت عاصمة الدولة البيزنطية طيلة عدة قرون، ومنذ هذا التاريخ كانت لها رمزية في الدين المسيحي بوصفها معبد الإمبراطور البيزنطي والكنيسة الرسمية والكبرى للدولة، وظلت على هذا الوضع حتى سقوط القسطنطينية على يد السلطان محمد خان العثماني الشهير بالفاتح في القرن 15 م، بعدها تحولت إلى مسجد لأكثر من 4 قرون متصلة حتى سقوط الدولة العثمانية أوائل القرن 20 م فقرر ......





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