ترامب يعلن تورط أمريكا في شيء سيحدث في فنزويلا

2020/07/11 | 17:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن هناك “حدثا كبيرا مقبل في فنزويلا”، مؤكدا أن “أمريكا ستكون متورطة فيه”.وقال ترامب، في مقابلة مع تلفزيون “نوتيسياس تيليموندو”، “شيء ما سيحدث في فنزويلا وأمريكا ستشارك فيه إلى حد كبير”، متعهدا “بالاهتمام بشعب فنزويلا، ودعم أي شخص ينتخبه الشعب ويدعمه كزعيم له”.وعند سؤاله […]

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