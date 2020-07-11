صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات المسجلة اليوم

2020/07/11 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن تسجيل 397 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 134 خلال الرصد وبائي الفعال للقطاعات والمناطق.وقال الساعدي في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “صحة الرصافة سجلت 397 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي :- – 134 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال للقطاعات والمناطق • …

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