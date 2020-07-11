دراسة أميركية تعزز اعتقاد “شعبي” سابق انتشر في العراق حول كورونا.. هل نمتلك مناعة مسبقة؟

2020/07/11 | 18:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لطالما تداول العراقيون منذ بدء ظهور الوباء، وتأخر ظهوره في البلاد وبدء تسجيل اصابات منخفضة في بداء الامر مقارنة بالدول الاخرى، معلومات عديدة حول “حصانة العراقيين” من الفيروس، ومن بين هذه المعلومات الحديث عن وقوف لقاح “السل الرئوي” الذي يتلقاه معظم العراقيين منذ الصغر، وراء تخفيف الإصابات وكبح جماح الفيروس.[…]

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