الامن النيابية: نجاح عمليات ديالى العسكرية مرهون بهذا القرار

2020/07/11 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، السبت، بان نجاح عمليات ديالى العسكرية مرهون بمسك الأرض في المناطق التي يتم تأمينها، وبخلافه ستعود الجماعات الارهابية الى مضافاتها.وقال العزاوي لـ /المعلومة/، إن “عمليات ابطال العراق الرابعة التي تجري في اغلب قواطع ديالى تقريبا منذ ساعات الفجر الاولى وتشارك بها اغلب […]

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