نائب يكشف سبب عدم صرف الأموال المخصصة لوزارة الصحة في مواجهة كورونا

2020/07/11 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الجمعة، عن سبب عدم صرف وزارة المالية، الاموال...





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