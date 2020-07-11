تمارين سهلة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

2020/07/11 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اتباع روتين الحياة الصحي أمر هام وضروري من أجل الحصول على جسم صحي ومثالي، وبصرف النظر عن اتباع نظام غذائي صحي، فإن ممارسة الرياضة هي واحدة من أفضل الطرق لتعزيز الصحة العامة ودرء الإصابة بالأمراض وفقدان الوزن.

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