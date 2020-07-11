تفاصيل الإصابات الـ397 المسجلة اليوم بكورونا في الرصافة

2020/07/11 | 18:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت مديرية صحة بغداد الرصافة، السبت، تفاصيل الإصابات الـ 397 الجديدة المسجلة اليوم بفيروس كورونا المستجد، وتوزيعها الجغرافي.وقال مدير عام الدائرة، عبدالغني الساعدي، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، إن "صحة الرصافة سجلت 397 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي :.- 134 حالة خلال الرصد الوبائي الفعال للقطاعات والمناطق• قطاع البلديات الاول 18 حالة• قطاع بغداد الجديدة 22 حالة• قطاع البلديات الثاني 15 حالة• قطاع الشعب 5 حالات• قطاع الصدر 28 حالة• قطاع النهروان 12 حالة".وأضاف الساعدي، ان "الرصد المناطقي 34 حالة بواقع حالتين في كل من الكفاءات والعبيدي وحي اكد وحي الرحمة والشماعية والبتول والسياحي و6 حالات في حي السفير و14 في حي العماري".ولفت، إلى أن "263 حالة تم تسجيلها خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية وتوزيعها الجغرافي كالآتي:-• مدينة الصدر 159 حالة ضمن محلات 555, 556, 534, 530, 557, 542, 529, 516, 551, 527, 541, 530, 521, 518, 539, 561, 564, 547, 519, 511, 571, 540, 544, 513, قطاعات 15, 61, 78, 47, 43, 44, 10, 7, 55, 23, 1, الجوادر• المعامل حالة واحدة الباوية• الكفاح حالة واحدة محلة 127• الكسرة 3حالات محلة 302• حي حطين حالة واحدة• شارع المغرب 3 حالات محلة 302, 306• بغداد الجديدة 6 حالات محلة 706• الكرخ الكاظمية حالة واحدة• الشعب 17 حالة محلة 343, 327, 341, حي اور, 357, الديوان, حي التجار, حي سومر• الحسينية 5 حالات محلة 219, 216, 217• السريدات حالة واحدة• حي الرحمة حالة واحدة محلة 775• الامين 15 حالة محلة 737, 731, 720,• الكرخ السيدية حالتين• الكرخ الكرامة حالتين• الزعفرانية 14 حالة محلة 957, 958, 961, 979, الزراعي• الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 836• الاعظمية 4 حالات محلة 314, 310• ساحة الاندلس حالة واحدة• زيونة حالة واحدة• ام الكبر والغزلان حالتين• سبع قصور حالتين الزراعي• جسر ديالى حالة واحدة محلة 103• الراشدية حالتين• الرشاد حالة واحدة• الحميدية حالة واحدة• معسكر الرشيد حالة واحدة• البلديات 14 حالة محلة 748, 732, 746, 745, 742, 727, 738, الزراعي".وأكد، أن "جميع الحالات، تم نقلها الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 11919 توفي منهم 718 للاسف فيما اكتسب الشفاء 8202 ومتبقي قيد العلاج 2999".وطالب الساعدي، الجهات الامنية بـ"فرض عقوبات صارمة بحق مخترقي التعليمات الصحية واجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والذين تسببوا بتصاعد اعداد المصابين".ا

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